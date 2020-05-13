بلجيكا تسجل 82 وفاة جديدة بكورونا

أحصى المركز الوطني للأزمات في بلجيكا 82 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المركز، في تقريره اليومي الذي أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن عدد الوفيات الإجمالي منذ 15 مارس الماضي بلغ 8843 شخصًا.
وأكد مسؤولو المركز أن كافة المؤشرات الخاصة بالوباء تبدو إيجابية حالياً، خاصة لجهة انخفاض أعداد من يعالجون في المشافي وأعداد من يحتاجون إلى غرف العناية المركزة.
وبحسب التقرير، لا يزال هناك 2014 شخصاً في المشافي منهم 420 في العناية المركزة، "أي بتراجع قدره45 مريضاً عن يوم أمس".
وقد تم قبول 70 مريضاً للعلاج من (كوفيد- 19) في المشافي يوم أمس، فيما تمكن 205 من الخروج خلال المدة نفسها.
وتأتي هذه الاحصائيات، التي يصفها الخبراء بالمشجعة، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن القومي اجتماعاً جديداً اليوم لدراسة إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لمتابعة الرفع التدريجي للعزل المفروض على البلاد منذ منتصف مارس الماضي.
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