الكاظمي: المؤسسة العسكرية ملتزمة بمهامها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التزام المؤسسة العسكرية العراقية بمهامها الوطنية وفرض هيبتها والدفاع عن سيادة العراق، ومنع استخدام السلاح خارج الدولة. شدد - أثناء ترؤسه، أمس، اجتماعا لقادة التشكيلات والضباط والآمرين بحضور وزير الدفاع- على التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره، وأن تكون لجميع العراقيين، والحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية. دعا الكاظمي إلى الاستمرار بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والتصدي لأي اعتداء إرهابي ومنع استخدام السلاح خارج الدولة.



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