استشهاد طفل برصاص الاحتلال

استشهد، أمس، طفل فلسطيني وأصيب أربعة شبان آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الطفل زيد فضل قيسية استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، بينما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، أربعة شبان فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غربي محافظة جنين، إضافة إلى اعتقال أربعة شبان آخرين من بلدة يعبد.



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