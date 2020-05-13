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وطالب جابر اليوم الأربعاء، مدراء الشؤون الصحية والمستشفيات، بعدم التصريح لوسائل الإعلام بدون إذن مسبق من الوزارة.
وأشار جابر في كتاب وجهه إلى المدراء العامين في المنشآت الصحية بالمملكة، إلى ضرورة الحصول على الموافقات القانونية من وزارة الصحة قبل التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام.
وبرر جابر التعميم بسعي الوزارة إلى “التقليل من التضارب في المعلومات ولعدم إرباك المشهد الصحي في المملكة”.
وجاء التعميم بعد نشر معلومات غير دقيقة أمس الثلاثاء، عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأردن، ما تسبب بإثارة الهلع، قبل قيام الجهات التي صدرت عنها المعلومات بالتراجع ونفيها لعدم صحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني يمنع التصاريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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