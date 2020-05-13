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وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز الـ100 إصابة خلال يوم واحد.
وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن “مختبراتها سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأضافت أن “الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى والبصرة وديالى”، مشيرة إلى “تسجيل ثلاث حالات وفاة في العاصمة بغداد”.
وأشارت إلى أن “مجموع الإصابات بلغ 3032 حالة، ووصلت حصيلة حالات الوفاة إلى 115 شخصا، فيما تماثلت 1966 حالة للشفاء”.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق… الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ100 خلال 24 ساعة لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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