ميركل منزعجة… هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تحاول التجسس والقرصنة

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وأعلنت ميركل، الأربعاء، أن لديها “أدلة دامغة” على محاولات روسية لقرصنتها، معبرة عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة.

وقالت للبرلمان، “بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال”.

وكان جهاز الاستخبارات الألماني أشار تكرارا إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد.

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وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضا البرلمان الألماني (البوندستاغ).

وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه به.

وتابعت: “للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد”، لافتة إلى أن “التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من استراتيجية روسيا”.

وأردفت:”بالطبع هذا لا يسهل إقامة علاقة أفضل مع موسكو”، واصفة تكتيكات التجسس هذه بانها “مزعجة”.