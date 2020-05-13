اليمن… تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة مأرب

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وأعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب و4 حالات في أماكن أخرى بالبلاد.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها، إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتان في لحج بينهما حالة وفاة.

وأعلن الحوثيون حتى الآن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهما حالة وفاة في صنعاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تفشي “كوفيد-19” في اليمن لأن سكانه لديهم أقل مستويات المناعة وأقصى درجات التعرض للأمراض مقارنة بالدول الأخرى، ويزيد من القلق ضعف القدرة على إجراء الفحوص على نطاق واسع.