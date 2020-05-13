مصر… نسب الشفاء بين المصابين بـ”كورونا” هي الأكثر بين أعمار 30 و39 عاما

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وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن نسب الشفاء بين المواطنين المصابين بفيروس كورونا هي الأكثر بين من تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، جاءت في أعلى مستوياتها بين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.
وأشارت الوزيرة إلى التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا في الفترة من 3 حتى 9 أيار الحالي، في محافظات مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، واشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.
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