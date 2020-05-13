السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 17622 حالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 09:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 09:23 مساءً - مشاركة

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وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من ذلك المرض في المملكة إلى 17622 حالة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي عن تسجيل 1905 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32 بالمئة من السعوديين و68 بالمئة من الوافدين والمقيمين.

وأشار العبد العالي إلى أن عدد الحالات الحرجة قد بلغ 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

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وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.

وكانت وزارة الداخلية السعودية فد أعلنت، الثلاثاء، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،