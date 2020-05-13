بالفيديو: قتيل و3 جرحى في إطلاق رصاص أثناء مراسم أربعينية شخص متوفى في إيران

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وقالت شرطة المدينة، إن “المراسم شهدت إطلاق نحو 500 رصاصة حية، وإنه تم اعتقال مطلقي الرصاص”.

وجرت المراسم على الرغم من تفشي فيروس كورونا في المدينة، وتحذيرات وزارة الصحة من أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في خوزستان أخيراً يعود لعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية وإقامة حفلات الأعراس ومجالس العزاء على الرغم من منعها رسميا، بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6783 حالة، بعد تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.