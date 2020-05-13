احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت شرطة المدينة، إن “المراسم شهدت إطلاق نحو 500 رصاصة حية، وإنه تم اعتقال مطلقي الرصاص”.
وجرت المراسم على الرغم من تفشي فيروس كورونا في المدينة، وتحذيرات وزارة الصحة من أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في خوزستان أخيراً يعود لعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية وإقامة حفلات الأعراس ومجالس العزاء على الرغم من منعها رسميا، بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6783 حالة، بعد تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: قتيل و3 جرحى في إطلاق رصاص أثناء مراسم أربعينية شخص متوفى في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.