نائب ألماني: نتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 09:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 09:23 مساءً - مشاركة

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وقال النائب في البرلمان الألماني عضو لجنة الداخلية بالبرلمان ماريان فيندت، في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية”، إن بلاده تناقش مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التصديق على تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.

وتابع فيندت: “نجحنا بالفعل من الإجماع على إقرار إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال يتوجب علينا أن نحظرالذراع السياسية له”.

وتابع: “اتخذت ألمانيا مؤخرا خطوات رائدة بهذا الصدد”.

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وكان النائب يشير إلى تصنيف ألمانيا لحزب منظمة إرهابية وحظر أنشطته، وهو القرار الذي اتخذته برلين أواخر شهر أبريل الماضي.

وشنت ألمانيا حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب، شملت منظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب.

وأضاف فيندت: “علينا أن نناقش ذلك مع فرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والأصدقاء في البرلمان الأوروبي، وأنا متفائل للغاية بأنهم سيصادقون على أن حزب الله بالفعل منظمة إرهابية خطيرة”.

وختم: “حزب الله منظمة إرهابية تساهم بتغذية الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي كان قرار حظره في ألمانيا صائبا تماما”.