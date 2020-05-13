كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على مستشفى كابول بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ،اليوم الأربعاء، الهجوم على مستشفى كابول بأفغانستان، قائلا إنه "أُصيب بصدمة وفزع" بسبب الهجوم الذي وقع على عيادة للولادة تديرها المنظمة الإنسانية الدولية، أطباء بلا حدود، في أفغانستان.

وداهم مسلحون يرتدون ملابس الشرطة مستشفى كابول، الذي يضم العيادة، الثلاثاء، وقتلوا 16 شخصاً بينهم طفلان حديثا الولادة.

وقال تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن "المنشآت الطبية يجب ألا تكون هدفاً".

وأكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.

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