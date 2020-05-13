كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 140,734 مصابا

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألفاً.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 26991.