بداية التداريب يوم 18 ماي.. الدوري الايطالي “يستعد” لاستئناف نشاطه يوم 13 يونيو

قدم الاتحاد الايطالي لكرة القدم مقترحا للحكومة يقضي باستئناف منافسات الدوري يوم 13 يونيو المقبل عقب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والتي فرضت توقيف الممارسة الكروية.

وقال وزير الرياضة الايطالي فيسينزو سبادافورا، نقلا عن وسائل إعلامية إيطالية وإسبانية “خطة الحكومة تنبني على ضمان صحة وسلامة جميع المواطنين، والدوري إذا استأنف نشاطه كما يتمنى الجميع فسيكون بفضل التدابير الوقائية لضمان سلامة اللاعبين”.

وشدد المتحدث ذاته على كون التداريب ستنطلق بداية من 18 ماي الجاري في أفق التحضير لمنافسات الدوري، الذي من المنتظر أن يسدل الستار على فصوله يوم ثاني غشت المقبل في حال استئنافه يوم 13 يونيو.