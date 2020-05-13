أفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل سيكون بتاريخ 3 شتنبر المقبل.
وأبرز المسؤول الحكومي، في مداخلة له، خلال اجتماع لجنة التعليم، اليوم، في مجلس النواب، أن شهر شتنبر المقبل سيكون مخصصا بالكامل لمراجعة الدروس، التي تابعها التلاميذ عبر “التعليم عن بعد”.
وأورد أمزازي، أن تاريخ بداية المقرر الدراسي الجديد، سيكون في فاتح أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، كشف سعيد أمزازي أن لم يتقرر بعد فتح أقسام الداخلية، لفائدة التلاميذ، الذين سيجتازون الامتحانات، مبرزا أنه سيتم التنسيق في هذا السياق مع وزارتا الداخلية، والصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي: موعد الدخول المدرسي سيكون في 3 شتنبر وبداية المقرر المدرسي في فاتح أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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