لازالت العروض تتقاطر على نجم فريق إنتر ميلان الايطالي ميلان سكرينيار بعدما عبرت مجموعة من الفرق عن رغبتها في الاستفادة من خدماته.
وتطرقت مصادر إعلامية إسبانية إلى موضوع الفرق الساعية إلى ضمه، مبرزة أن الأمر يتعلق بكل مانشيستر سيتي الانجليزي، فضلا عن الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.
وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن مسؤولي برشلونة يراهنون على ضم لاعب الانتر ليكون خليفة لنجم قلب الدفاع جيرار بيكي، البالغ من العمر 33، مشددة في السياق ذاته على كون تحقيق المبتغى لن يكون سهلا في ظل وضع الفريق الايطالي لشرط التوصل بمبلغ مالي كبير مقابل تسريحه.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة “يراهن” على مدافع الانتر ليكون خليفة بيكي والريال يدخل على الخط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.