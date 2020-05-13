برشلونة “يراهن” على مدافع الانتر ليكون خليفة بيكي والريال يدخل على الخط

لازالت العروض تتقاطر على نجم فريق إنتر ميلان الايطالي ميلان سكرينيار بعدما عبرت مجموعة من الفرق عن رغبتها في الاستفادة من خدماته.

وتطرقت مصادر إعلامية إسبانية إلى موضوع الفرق الساعية إلى ضمه، مبرزة أن الأمر يتعلق بكل مانشيستر سيتي الانجليزي، فضلا عن الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن مسؤولي برشلونة يراهنون على ضم لاعب الانتر ليكون خليفة لنجم قلب الدفاع جيرار بيكي، البالغ من العمر 33، مشددة في السياق ذاته على كون تحقيق المبتغى لن يكون سهلا في ظل وضع الفريق الايطالي لشرط التوصل بمبلغ مالي كبير مقابل تسريحه.