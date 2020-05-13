مصدر من سفارة المغرب بالجزائر لـ”اليوم 24″: فيديو قنصل وهران مفبرك

قال مصدر رفيع المستوى، من السفارة المغربية في الجزائر، إنه ينفي صحة شريط الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام، والمنسوب إلى القنصل العام للمملكة المغربية في وهران، في لقاء جمعه يوم 11 مايو الجاري بعدد من المواطنين المغاربة العالقين في الجزائر.

وأكد المصدر نفسه، أن هذا الفيديو “مفبرك ولا أساس له من الصحة”.

وفي الوقت الذي تنسب فيه بعض المواقع إلى مقاطع فيديو عبارات مسيئة للجزائر، أكد المصدر نفسه، أن “هذا الشريط المفبرك يتعارض مطلقا مع المبادئ الثابتة التي تحكم علاقات المغرب مع الجزائر القائمة على الأخوة وحسن الجوار”، مذكرا في هذا الشأن بـ”حرص جلالة الملك على تعزيز العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات”.

وكشف المصدر الذي تحدث لـ”اليوم 24″، أن البحث جار حول “ملابسات ترويج هذا الفيديو المفبرك في هذه الظرفية”.

وأشار المتحدث، إلى أن المغرب “يتطلع دائما إلى بناء علاقات سليمة مع الجزائر، قوامها الأخوة وحسن الجوار، لمواجهة تحديات الحاضر والتوجه بثبات إلى المستقبل”.