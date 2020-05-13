بعد توزيع هدايا رمضانية على مرضى الجائحة.. شباب جمعية في طنجة يوفرون الإفطار للمحتاجين في زمن كورونا – فيديو

يتحدى شباب جمعوي في مدينة طنجة الظروف الاستثنائية، المعاشة في زمن كورونا، من أجل تقديم إفطار رمضان للمحتاجين، وتوزيع حوالي 350 وجبة إفطار، مرفوقا بوجبة عشاء يوميا.

وكشف سليمان فرج، رئيس جمعية ” باقي الخير”، الراعية لهذه المبادرة، أن نشاط الجمعية، خلال السنة الجارية، انطلق قبل رمضان، بتوزيع قفف رمضانية للمواد الغذائية الأساسية على عدد من الأسر المحتاجة، ثم واصلت أنشطتها، بعد بداية الشهر الكريم، بتوفير وجبات الافطار، والعشاء لعشرات الأشخاص، منهم المحتاجون، ومن أرغموا على البقاء في المستشفى رفقة عائلاتهم، إلى جانب عمال الحراسة.

وأكد المتحدث نفسه أن الجمعية استقبلت شهر رمضان بتوفير هدايا لمرضى كورونا، منها مصاحف قرآن، وزعت عليهم بداية الشهر الفضيل.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن أفرادها اتخذوا قرار المغامرة في زمن الفيروس، ومواصلة أنشطتهم، على الرغم من الظرف الاستثنائي، موضحا أن الجمعية تتلقى مساعدات من محسنين، ومتعاونين، إما بدعم مادي، أو بتوفير المواد الغذائية.