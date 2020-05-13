امرأة مسنة تبلغ من العمر 113 سنة تتعافى من كورونا

تعافت امرأة مسنة، تدعى ماريا برانياس، من فيروس كورونا، في إسبانيا، وهي تبلغ من العمر 113 سنة، بحسب ما صرح به مسؤولون إسبان.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، ثبتت إصابة ماريا برانياس بمرض كوفيد-19، بعد دخول البلاد في حالة الطواري الصحية، في شهر مارس الماضي.

وتم عزل برانياس لأسابيع في غرفتها، في دار لرعاية المسنين، وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وبعد أسابيع من العزل، تعافت برانياس، التي كانت أعراض المرض لديها متوسطة.

وولدت ماريا برانياس في المكسيك عام 1907، وانتقلت إلى سان فرانسيسكو بعد ذلك بعامين، ووصلت إلى مدينة جيرونة في منطقة كتالونيا في شمال إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

وأنجبت ماريا ثلاثة أبناء، أحدهم بلغ 86 سنة من عمره، أخيرا، ولديها 11 حفيداً، أكبرهم عمره 60 سنة. ولها من أبناء الأحفاد 13 إبنا.

