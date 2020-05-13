“هاكرز” يقرصن صفحة مدافع “الأسود” وينشر صورة له بقميص ليفربول

تعرضت الصفحة الرسمية للمدافع الدولي المغربي زهير فضال، المحترف بفريق ريال بيتيس الاسباني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للقرصنة من طرف “هاكرز” قام بنشر صورة له بقميص فريق ليفربول الانجليزي.

واستنادا إلى ما نشره الموقع الرسمي لراديو “أوندا سيرو” فتدوينة فضال مقرصنة بعدما نجح “هاكرز” في اختراق حسابه الشخصي ونشر صورة له بقميص الفريق الذي يشرف عليه المدرب كلوب، بعد انتشار أخبار بخصوص اهتمام الفريق الانجليزي بالاستفادة من خدماته.

وعلق فضال على نشر صورة له بقميص ليفربول قائلا “حسابي تعرض للقرصنة، وإذا ما توجب علي الخوض في التفاصيل فلن أتحدث.. الكثير من الحب لبيتيس”.