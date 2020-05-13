باحثون بريطانيون يحاولون حل اللغز الجيني لفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يحاول باحثون بريطانيون دراسة جينات آلاف المرضى بفيروس كورونا المستجدّ، من أجل حل أحد الألغاز المحيرة للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو لماذا يموت البعض ويبقى آخرين معافين، دون حتى أن يصيبهم بصداع خفيف؟

وسيقوم باحثون من مختلف أرجاء بريطانيا بتتبع تسلسل الشفرة الجينية لمرضى كوفيد-19 الذين دخلوا في حالات حرجة ومقارنتها بالجينوم (الشريط الوراثي) للذين أصيبوا بالمرض وظهرت عليهم أعراض بسيطة أو لم تظهر أعراض على الإطلاق.

وستشمل الدراسة، التي تبحث عن جينات وراثية معينة ربما تتسبب في تدهور الحالة الصحية لمرضى كوفيد-19، ما يصل إلى 20 ألف شخص يعالجون في الوقت الراهن أو تلقوا العلاج من كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة ونحو 15 ألفا لم تظهر عليهم سوى أعراض بسيطة.

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ويحذر العلماء من أن المعلومات المتوفرة لديهم عن الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي ما زالت محدودة لكنهم يقولون إن من المذهل كيف يكون المرض قاتلًا للبعض ولا يصيب البعض الآخر سوى بأعراض طفيفة، ولم يتضح بعد سبب ذلك.

وقال طبيب العناية المركزة، كينيث بيلي الذي يقود الدراسة بجامعة إدنبره "إننا نعتقد أن مؤشرات ستظهر في الشريط الوراثي وستساعدنا على فهم كيف يقتل هذا المرض مصابين". مضيفًا أنني "أراهن على أن هناك مكونًا جينيًا قويًا يتعلق بمدى خطورة المرض على المرء".

ودعا وزير الصحة مات هانكوك، الناس للدخول في برنامج البحث وقال إنه "إذا طُلب منكم التوقيع على المشاركة في التجارب الجينية التي تجريها 'جينوميكس إنجلند' فافعلوا ذلك رجاء، لأنه سيمكننا من فهم الروابط الجينية وهو جزء من بناء صورة علمية للفيروس"، وسيعمل بيلي مع وحدات العناية المركزة في مختلف أرجاء البلاد ومع شركة "جينوميكس إنجلند" و"جينوميك".