الإمارات تدعم القطاع الطبي بالمكلا بأجهزة ومستلزمات نوعية

الأربعاء 13 مايو 2020

وصلت إلى مطار الريان الدولي، مساء أمس، شحنة كبيرة من الأجهزة و المستلزمات الطبية النوعية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم المرافق الصحية بحضرموت وتعزيز قدراتها على مجابهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المتفشية بين المواطنين .



وتشمل الشحنة التي تسلمتها من الهلال الأحمر الإماراتي ، لجنة مكافحة كورونا، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، على أجهزة ومعدات طبية مهمة، من بينها وحدة متكاملة لفحص الفيروسات بي سي آر ، مع المحاليل الخاصة بفيروس كورونا، و 45 جهازا ثابتا ومتحركا لمراقبة المرضى في العناية المركزة، وإحدى عشر جهاز تخطيط قلب بشاشة ملونة ECG مع العربة المتحركة ، وجهاز تخطيط قلبEU250c ، وجهاز فحص الدم الشامل CBC ، وثلاثة أجهزة مجهرية ، وجهاز كيميا ، وجهاز هرمونات ومناعة، وأجهزة لقياس الحرارة والضغط، وكميات كبيرة من الأدوية، والملابس والكمامات والأقنعة الوقائية للكوادر الطبية والتمريضية، وغيرها من المستلزمات الطبية والمواد التعقيمية المتنوعة .

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ووجه عضو الجمعية الوطنية ، رئيس اللجنة الصحية، المنبثقة عن لجنة مكافحة كورونا، عوض أحمد بن جميل، خلال استقبال الطائرة، الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم المعطاء، على إرسالهم لهذه الشحنة من المساعدات الطبية والانسانية ، والتي كانت المرافق الصحية في حضرموت بأمس الحاجة إليها، مشيدا بالمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات تجاه شعبنا في الجنوب بشكل عام ، وحضرموت على وجه الخصوص .

وأكد بن جميل أن هذه الشحنة المهمة من المعدات والمستلزمات الطبية ، سيكون لها تأثيرا كبيرا على الوضع الصحي والرعاية المقدمة للمرضى، وستساهم في مكافحة وباء كورونا ، وغيره من الأوبئة المنتشرة، وستوفر الحماية المطلوبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتمكنهم من أداء واجباتهم في محاربة الفيروس بأمان.

وأشار إلى أن لجنة مكافحة كورونا بالقيادة المحلية بحضرموت، ستقوم بتوزيع هذه المعدات على مختلف المرافق الصحية ومراكز العزل بالمحافظة ، وفقا لحاجة كل مرفق