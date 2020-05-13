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تمرد عسكري في أحد الثكنات التابعة للجيش الإيراني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 مايو 2020

كشف موقع آوا تودي التابع للمعارضة الإيرانية، عن تمرد عسكري وقع في أحدى الثكنات التابعة للجيش الإيراني في محافظة كردستان غرب البلاد فجر اليوم الأربعاء .

 

وبحسب الموقع، وقعت الاشتباكات في ثكنة اللواء 328 للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة مريوان. 

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وأضاف الموقع أن هذه الاشتباكات أثارت قلق الحرس الثوري، الذي أرسل تعزيزات لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.

 

ولم يشر الموقع إلى أسباب الاشتباكات، كما أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية الرسمية لم تتحدث حتى الآن عن وقوع اشتباكات داخل الجيش

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