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شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تركي - إسرائيلي مرتقب لترسيم الحدود البحرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
تتجه تركيا للتوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسط تقديرات بانضمام حكومة فايز السراج بطرابلس إلى هذا الاتفاق.
وبحسب العين الإخبارية، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن " ثمة اتجاه في إسرائيل وتركيا على التوقيع على مثل هذا الاتفاق وسيكون تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمثابة ضوء أخضر لإطلاق مفاوضات بهذا الشأن بين البلدين".
وأضافت" ليس من المستبعد انضمام حكومة فايز السراج بطرابلس إلى هذا الاتفاق بعد أن كانت وقعته في نهاية العام الماضي".
وتابعت المصادر الدبلوماسية، التي فضلت عدم كشف هويتها، "من المرجح أن يتضح مصير هكذا اتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية يوم غدا الخميس.
وكان النظام التركي تريث قبل الشروع في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق لترسيم الحدود المائية مع إسرائيل إلى ما بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
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