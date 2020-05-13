شكرا لقرائتكم خبر عن 494 وفاة جديدة بكورونا و3242 إصابة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن تسجيل 494 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد.

وأوضح وزير المجتمعات البريطاني روبرت جنريك خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا إن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن 33 ألف و 186 شخص، فيما تم تشخصي 3242 إصابة جديدة اليوم.

وقدم الوزير شرحاً خلال المؤتمر الصحفي عن سياسة تخفيف الإغلاق التي بدأت اليوم في إنجلترا، مبيناً إن العديد من المواطنين يستطيعون العودة الآن إلى أعمالهم إذا ما لم يتعارض ذلك مع موجهات العزل الإجتماعي المعلن عنها.