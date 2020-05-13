شكرا لقرائتكم خبر عن 494 وفاة جديدة بكورونا و3242 إصابة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير المجتمعات البريطاني روبرت جنريك خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا إن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن 33 ألف و 186 شخص، فيما تم تشخصي 3242 إصابة جديدة اليوم.
وقدم الوزير شرحاً خلال المؤتمر الصحفي عن سياسة تخفيف الإغلاق التي بدأت اليوم في إنجلترا، مبيناً إن العديد من المواطنين يستطيعون العودة الآن إلى أعمالهم إذا ما لم يتعارض ذلك مع موجهات العزل الإجتماعي المعلن عنها.
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