شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 75 إرهابيًا من" بوكوحرام" في عمليات أمنية بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم أن القوات النيجرية وقوات متحالفة معها من دول مجاورة قتلت 75 إرهابيًا من جماعة "بوكوحرام" في عمليات أمنية متفرقة في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا وتشاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن العمليات التي نفذتها قوات الجيش جاءت في أعقاب سلسلة هجمات شنتها "بوكوحرام" الإرهابية على مواقع عسكرية قرب بلدة ديفا على الحدود الجنوبية الشرقية للنيجر.

وظهرت جماعة "بوكوحرام" الإرهابية في شمال شرق نيجيريا في عام 2009 واستمر نشاطها إلى الآن وكثيرا ما تمتد هجماتها إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.