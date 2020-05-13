أضواء كاشفة: تحية لشبابنا المبدع

في السياسة 13 مايو,2020 نسخة للطباعة

ناصر بن سالم اليحمدي:

الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل وهم أساس نهضة الأمة على أكتافهم تقام الدول وبسواعدهم القوية يعلو البناء .. ولهذا أولت السلطنة اهتماما خاصا بالشباب ووفرت لهم كل ما يساعدهم على الإبداع والعمل والإنتاج والعيش بكرامة.

ولقد أثبت شبابنا العماني أن الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا على البلاد كحال دول العالم أجمع لم يثبط همتهم وعزيمتهم ولم يطُل هذا الحجر عقولهم حيث ما زالوا يتمتعون بنفس الروح الوثابة والعقلية المبدعة والعزيمة الوطنية الثابتة ويتجلى ذلك من خلال المبادرات العديدة التي يتبنونها بطول البلاد وعرضها في كل محافظة وولاية والتي تهدف في المقام الأول النهوض بالمجتمع العماني ودعم الشعب في الأزمة التي تمر بها البلاد والسعي للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناس.

إن اللجنة الوطنية للشباب رصدت عدة مبادرات أطلقها الشباب والفرق التطوعية تجسد تفاعلهم مع الأزمة الصحية العالمية وتظهر إبداعاتهم لتخطيها بأقل الخسائر وقد تمت هذه المبادرات تحت مظلة اللجنة حيث إن من صميم عملها تشجيع الشباب وتوجيههم لتحويل مبادراتهم وإبداعاتهم لواقع ملموس بالتعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة كل في مجاله لدعم تلك الإبداعات والاستفادة من طاقة الشباب وابتكاراتهم فيما يعود على المجتمع بالنفع.

وفي ظل الظروف الحالية يقدم الشباب مبادراتهم عن بُعد عن طريق الإنترنت بعد أن تحولت معظم أنشطتنا اليومية للتفاعل إلكترونيا كالعمل والتسوق والتعليم وإجراء بعض المصالح وغيرها مما يتم تنفيذه عن بُعد .. والشيء الجيد أن بعض هذه المبادرات تتناسب مع ظروف المرحلة حيث شملت حلولا مبتكرة للحد من انتشار فيروس كورونا ولو فسحنا لها المجال لربما تنجح في تحقيق هدفها النبيل.

ومن الأنشطة أيضا التي سيقبل عليها الشباب العماني قريبا مشروع “معسكرات شباب التقنية” الذي سيشارك فيه 120 شابا وشابة من عقولنا المبدعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطبيقات الذكية بالتعاون مع كبريات المنصات الإلكترونية والمؤسسات العالمية في مجال التقنية وهذا المشروع بالطبع يعد فرصة كبيرة لهؤلاء الشباب لتنمية مهاراتهم والاحتكاك بالخبرات العالمية لذلك نعول عليهم أملا كبيرا في أن يصبحوا قادرين على الابتكار في مجال التقنيات الناشئة والتوسع في الاستثمار في هذا المجال.. وهناك أيضا الكثير من الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب فيما يتعلق بريادة الأعمال والقيادة والإدارة والتخطيط والابتكار وغيرها مما يجعلهم مواكبين لمستجدات العصر الحديث.

لقد آمنت حكومتنا الرشيدة بأن الاهتمام بالشباب العماني هو أساس تحقيق التنمية الشاملة والمحرك الحقيقي لتدوير عجلة الإنتاج والنهضة.. من هنا كانت الدعوة دائما لاستنهاض همم وإمكانات الشباب وتأهيلهم وتثقيفهم وتحسين أحوالهم المعيشية والصحية ليكونوا قادرين على القيام بالدور المنوط بهم على أكمل وجه لأن هذا التأهيل يعد من أهم أساسيات إعداد الموارد البشرية لعمليات الإدارة والإنتاج.

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خصوصية العشر الأواخر

بدأنا العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وهي أيام مباركات دعا الله سبحانه وتعالى المسلمين لتلمس ليلة القدر فيها التي هي خير من ألف شهر حيث تجاب فيها الدعوات لدرجة أن الأقدار المعلقة يتم تغييرها إذا كان الدعاء من القلب وخالصا لوجه الله تعالى فمن الممكن أن يتحول قدر سيئ إلى آخر موفق وسعيد بأمر من الله جل شأنه في هذه الليلة كما يمكن أن يمحو الله ما تحتويه صحيفة الإنسان من أعمال سيئة ليبدأ صفحة جديدة بيضاء نقية .. لذلك حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مضاعفة الاجتهاد في الطاعات والعبادات خلال هذه الأيام والإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والذكر عسى أن ندرك ليلة القدر ونفوز بثواب 84 سنة عبادة.

للأسف هناك بعض الناس يغفلون عن المنحة الربانية العظيمة في هذه الأيام المباركات وتظل تلهيهم الدنيا بمشاغلها وأحداثها الزائفة فلا يلتفت الإنسان لأهمية تجديد العهد مع الله فيها وبدء المرحلة القادمة من حياته بصحائف بيضاء لا معاصي فيها .. بينما نرى عجبا من أناس آخرين يضاعفون عباداتهم في الأيام الوترية فقط مستندين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلمس ليلة القدر في الأيام الوترية، كما أن حسابات العرب ربما تكون مختلفة عن حساباتنا هذه الأيام فتكون الأيام الوترية في زمانهم زوجية في زماننا .. لذلك على كل مسلم لكي يحصل على العلامة الكاملة أن يركز طاقته ومجهوده في الأيام كلها ولا يشغل باله بتلمس الأيام الوترية أو الزوجية وأن يكون صادقا ومخلصا وجادا في عباداته.

على كل من فرط في الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان أن يعلم بأنه ما زالت أمامه فرصة في العشر الأواخر لتعويض ما فاته، وعليه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه ولا يترك الأيام المباركات تمر دون أن ينال بعضا من نفحاتها فليغلق تليفزيونه وهاتفه ومواقع التواصل الاجتماعي وليجهز ورقة وقلما ويرتب أوقات عباداته وأفكاره وينظم طلباته التي سيدعو بها ربه وليتلمس أوقات الاستجابة في الثلث الأخير من الليل ووقت الفطور وعصر الجمعة عسى أن يلبي الله حاجاته ويغفر زلاته فالفائز هو من يخرج من رمضان وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.. جعلنا الله وإياكم ممن تقبل صيامه ودعاءه وتداركتهم رحمته وغفرانه.

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حروف جريئة

دول أوروبا فرقتهم السياسة وجمعتهم الجائحة حيث أطلقت 7 دول أوروبية مشروعا عملاقا تتعاون فيه أفضل العقول العبقرية في مجالات الطب والأحياء وشركات الحاسوب (الكمبيوتر) للبحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد باستخدام التقنيات الرقمية .. نتمنى أن ينجح هذا التحالف العلمي غير المسبوق في مسعاه ويحقق هدفه ويتمكن من التوصل لعلاج ناجع للفيروس المميت حتى ينعم العالم بالأمان والصحة.

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مسك الختام

قال تعالى: “إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر”.