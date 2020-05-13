كورونا المستجد: توقعات برفع العزل المنزلي في العالم بحلول الربع الأخير من العام

- اتفاق ترخيص بين جوبيلانت الهندية وجيلياد الأميركية لتصنيع علاج محتمل

ـ حظر تجول كامل في أيام العيد بالسعودية.. والإمارات تنفي إغلاق المراكز التجارية

ـ فتح المساجد والمطاعم في كردستان العراق.. وحالات جديدة باليمن

ـ لا إصابات لليوم الثالث بتونس.. وتمديد إغلاق المدارس في المغرب

ـ مصر تتخطى 10 آلاف إصابة.. و6 وفيات جديدة بالسودان

ـ ارتفاع حاد بالوفيات في أميركا.. وكندا تختبر لقاحا صينيا

ـ فرنسا تتجاوز إسبانيا في عدد الوفيات.. والعدد في بريطانيا الأسوأ أوروبيا

ـ النمسا وألمانيا وسويسرا تعيد فتح حدودها.. وإصابة مهاجرين باليونان

ـ روسيا تصبح ثاني أكثر دولة بعدد الإصابات.. وبؤرة جديدة محتملة في الصين

ـ لا إصابات جديدة في تايلاند.. و177 ألف إصابة في البرازيل

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

توقعت وزارة الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري انتهاء العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، في العالم بحلول الربع الأخير من العام. وجاء في التقرير الشهري للوزارة الأميركية: “يتوقع مركز المعلومات التابع لوزارة الطاقة الأميركية، الرفع التام للعزل الذاتي في العالم بحلول الربع الأخير من عام 2020″. من جهتها، قالت شركة جوبيلانت لايف ساينسز الهندية إنها وقعت على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع عقار ريمديسيفير، من انتاج شركة جيلياد ساينسز التجريبي والمحتمل للعلاج من فيروس كورونا، في 127 دولة منها الهند. وتجري شركة جيلياد محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى كوفيد19. وبموجب الاتفاق، تحصل جوبيلانت الهندية أيضا على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.

خليجيا، قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر 5 أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من مايو بعد نهاية شهر رمضان. بدورها، نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حقيقة المعلومات المنسوبة إليها حول إغلاق المراكز التجارية في الدولة، وبأن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا. الى ذلك، قال سكان في منطقة السليمانية في إقليم كردستان العراق، إن الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في الإقليم بعد إعادة فتح المساجد والمطاعم. وتوافد المصلون على المسجد الكبير في السليمانية، واستمتعوا بصلاة الجماعة في المسجد للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان. وفي اليمن أعلنت الحكومة الشرعية عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 65 إصابة يشمل عشر وفيات. وفي تونس أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس وذلك لليوم الثالث على التوالي. بدوره، قرر المغرب، تمديد إغلاق المدارس حتى سبتمبر القادم وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 137 إصابة جديدة بالفيروس دون وفيات. الى ذلك، تخطت مصر حاجز الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما سجلت 347 حالة جديدة، إلى جانب 11 وفاة. وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في أميركا إلى 83,082، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الوفيات. بدوره، قال مجلس البحوث القومي في كندا إن شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية التي تقف وراء واحد من عدد قليل من اللقاحات المرشحة للعلاج من فيروس كورونا، وهو قيد التجارب السريرية بالفعل، تتعاون معها لتمهيد الطريق لتجارب مستقبلية في كندا. الى ذلك، تجاوزت حصيلة المتوفين بمرض كوفيد 19 في المملكة المتحدة 40 ألفا مما يجعلها الأسوأ في أوروبا، في حين ارتفع عدد الوفيات في فرنسا بواقع 348 أو 1.3 بالمئة إلى 26991 متجاوزا إسبانيا حيث بلغ العدد 26920 حالة وفاة، لتصبح فرنسا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد أميركا وبريطانيا وإيطاليا. في سياق منفصل، أعلنت فيينا أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما، بعد إغلاقها في منتصف شهر مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تعتزم سويسرا إعادة فتح حدودها مع ألمانيا والنمسا حسبما أكدت وزارة العدل السويسرية. من جهة أخرى، قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية إن الفحوص أكدت إصابة مهاجرين اثنين وصلا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنهما كانا معزولين بعيدا عن مخيمات اللاجئين على الجزيرة.

الى ذلك، قفزت روسيا بتسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى المركز الثاني عالميًا، حيث سجلت 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 242271. وفي الصين، لا تزال مدينة جيلين تمثل صداعا في رأس السلطات بعد رصد حالات جديدة. وستفرض المدينة، المنتمية لمقاطعة تحمل الاسم ذاته، قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد للفيروس، بعد الإبلاغ عن 6 حالات إصابة جديدة. وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات، واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى مرتفع من متوسط. بدورها، قالت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية إنها لا تفكر حاليا في إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي الصارمة بالرغم من تفش جديد لفيروس كورونا في العاصمة سيئول. وفي تايلاند اعلنت السلطات الصحية إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ التاسع من مارس. فيما قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 177589، ليتجاوز عدد الحالات في ألمانيا والذي بلغ 170508.