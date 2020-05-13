محافظ نينوى يوجه بالسماح بافتتاح المساجد لإقامة صلاة التراويح حصرا

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر افتتاح المساجد والجوامع لإقامة صلاة التراويح حصرا اعتبارا من هذا اليوم" .

وأعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المحافظة.