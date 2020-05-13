محافظ كربلاء يصدر أمراً بتخصيص قطع اراضي لذوي شهداء التظاهرات

أفاد مراسل الخليج 365، الأربعاء، بأن محافظ كربلاء اصدر أمراً بتخصيص قطع اراضي لذوي شهداء التظاهرات في المحافظة. وقال المراسل إن "أمرا اداريا أصدره محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم، بتخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء الذين سقطوا اثناء التظاهرات في المحافظة".

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