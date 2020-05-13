عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن حصيلة المخالفين للحظر الذين تم القبض عليهم منذ 17 آذار، مؤكدة أن عددهم بلغ 42711 شخصاً.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٣ آيار من القاء القبض على ٤٢٧١١ مخالفاً فيما حجزت ٢٨٧٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

وأضافت أن "عدد الغرامات بلغ ١٠٧٠٥٢ غرامة، كما سهلت دخول ١٠٥٩٦٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".