مصرف الرشيد يعلن إصابة مدير فرعه في مدينة الصدر بفايروس كورونا

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من مصرف الرشيد تكشف فيها عن إصابة مدير فرعه بمدينة الصدر بفايروس كورونا يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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