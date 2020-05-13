شفاء أربعة مُصابين بكُورونا في كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن شفاء أربعة مُصابين بكُورونا ومغادرتهم ردهة الحُميَات في المستشفى.
واضافت، أن "المشافين تراوحت أعمارهُم بين ( 15 _ 67 ) عاماً، وموَزعين بين مناطق مركز المدينة ( المعملجي، باب بغداد، الجمعية )، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 94 ) حالة".
واوضحت أن "هناك ( 9 ) حالات مُتبقيَة في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".
يُشار إلى أن "الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى ( 110 ) حالة حتى الآن، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة".
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