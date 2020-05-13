تونس وصفر إصابات 3 أيام.. تقليص ساعات الحظر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.



ويأتي هذا التقليص في عدد ساعات حظر التجوال بعد أسبوع من انتهاء الحجر الصحي الموجه يوم 4 مايو/أيار الجاري، والذي أذنت فيه السلطات للمهن الحرة والتجارية بالعودة إلى النشاط.

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ولم تسجل تونس على امتداد 3 أيام متتالية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر إجمالي المصابين في 1032 حالة مؤكدة مع تسجيل 740 حالة شفاء و45 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في تونس في مطلع شهر مارس/آذار الماضي.

وقالت نصاف بن علية رئيسة المرصد التونسي للأمراض المستجدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن انخفاض عدد المصابين لا يعني أن تونس انتصرت نهائيا على الوباء ، معتبرة بأن موجة ثانية من الجائحة بإمكانها أن تعود و بأكثر قوة.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع كل وسائل الوقاية والتطهير للقضاء على الجائحة، مشددة على ضرورة الانتظار 40 يوما متتالية دون تسجيل إصابات للإعلان عن الانتصار النهائي على فيروس كورونا.