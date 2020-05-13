بلجيكا تتوسع بقوة في إنهاء إغلاق كورونا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/13 08:05 م بتوقيت أبوظبي
قالت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمز، الأربعاء، إن مدارس بلجيكا ستفتح جزئيا وسيسمح كذلك للأسواق والمتاحف وحدائق الحيوان باستئناف العمل، الإثنين المقبل.
وتأتي تلك الخطوات في إطار تخفيف إضافي لإجراءات العزل العام المطبقة منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبلجيكا، التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، من بين أكثر دول أوروبا تضررا من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس لكنها بدأت تخفيفا تدريجيا للقيود منذ الأول من مايو/ أيار.
وقالت ويلمز إن إعادة فتح المتاجر التي لا تبيع الطعام هذا الأسبوع تم بسلاسة حتى مع اصطفاف الطوابير أمام بعض المتاجر.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، "اتخذنا خطوة جديدة، يعتبرها البعض كبيرة للغاية ويراها البعض الآخر صغيرة للغاية. التحسن آت لكن يتعين أن نتحلى بالصبر. لا يمكننا القيام بكل شيء في وقت واحد".
وسجلت بلجيكا، التي تستضيف عاصمتها بروكسل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، 53981 حالة إصابة و8843 حالة وفاة بالفيروس.
لكن معدلات الحالات الجديدة ودخول المستشفيات والوفيات الجديدة تتراجع منذ أن بلغت ذروتها في أوائل أبريل/ نيسان ووصف خبراء الصحة في البلاد الاتجاه العام بأنه "مشجع".
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