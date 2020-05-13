"خطوة كارثية".. الأردن يحذر من خطط إسرائيل بالضفة الغربية

حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأربعاء، من خطورة مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها ستكون "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس والتي تركزت على "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال الاتصال إن "أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً".

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وبحسب البيان "اتفق الوزيران على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد".

وبحث الوزيران "الخطوات التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمل على منع اتخاذ إسرائيل لأي قرار بالضم".

وأكدا على "استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين".