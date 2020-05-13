الإمارات تعلن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 34 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين و مقيمين و باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وكشفت هذه الفحوصات عن 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.

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كما اعلنت عن شفاء 511 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 6,523 حالة، ووفاة 3 أشخاص من المصابين بالفيروس، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة ، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 206 شخص.

وأضافت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ان إجمالي عدد الفحوصات على مستوى الدولة حتى اليوم أكثر من 1.5 مليون فحص، وتصل نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم ما يقارب 1.3%.