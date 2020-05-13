اخبار العالم

المغرب يسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 94 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

المغرب يسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

 

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6512 حالة.

Advertisements

 

وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 69358 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب وحتى الرابعة عصر الأربعاء.

 

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات عند 188 حالة.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 140 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3131 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا