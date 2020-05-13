شكرا لقرائتكم نيويورك.. حملة توعية لمتلازمة غامضة تصيب أطفال كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تطلق مدينة نيويورك حملة خدمة عامة لإعلام الآباء بمتلازمة غامضة يعتقد أنها مرتبطة بكوفيد - 19 وتم تشخيصها في أكثر من 80 طفلا في المدينة، حسب ما قال العمدة بيل دي بلاسيو اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الإعلانات الرقمية التي تنبه الآباء إلى أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة للأطفال سوف تبدأ اليوم الأربعاء، وسوف تتبعها إعلانات على الإذاعة والتلفزيون وفوق مظلات الحافلات وفي الصحف المجتمعية.

وقال العمدة: "ينبغي أن نبلغ الأسر في جميع أنحاء المدينة بسرعة".

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تؤثر المتلازمة على الأوعية الدموية والأعضاء ولها أعراض من ضمنها الحمى طويلة الأمد وآلام البطن والقيء.

توفي ثلاثة أطفال مصابين بهذه المتلازمة في ولاية نيويورك، من بينهم طفل في مدينة نيويورك.

من بين 82 طفلا تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة للأطفال في المدينة، ثبت أن 53 منهم أصيبوا إما بكوفيد - 19 أو بالأجسام المضادة للمرض، حسب ما قال دي بلاسيو.