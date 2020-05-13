رئيس اتحاد بلديات الضنية يهنئ ممرضي مستشفى سير الضنية ويشيد بدورهم

عقد رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية إجتماعا في مقر الإتحاد ببلدة بخعون مع الممرضين العاملين في مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، هنأهم فيه بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وأكد أن "التمريض مهنة إنسانية مشرفة جدا، لأن عامل التمريض يلازم المريض حتى شفائه من مرضه، ويهتم به بشكل يجعلنا ننحني أمام العاملين في هذا القطاع الإنساني".
وأشار سعدية إلى أن "الممرضين كان لهم دور مهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا في الضنية، خصوصا العاملين في المستشفى الحكومي في المنطقة، الذين يتسمون بالكفاءة العالية والأداء المثالي في عملهم، وأنه "لدى الإتحاد 420 متطوعا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من ضمنهم اللجنة الصحية التي يعمل فيها عدد كبير من المتطوعين الممرضين والذين يعملون في الحقل الطبي".
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