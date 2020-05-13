نقابة محامي طرابلس: اجراء فحوصات PCR لزملاء تواجدوا في المحكمة العسكرية الاسبوع الفائت

اعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان، انه "في ضوء مستجدات الاسبوع الماضي، من إصابات بفيروس الكورونا لعسكريين في المحكمة العسكرية، وتحت إشراف نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وبالتعاون مع مستشفى هيكل، تم إجراء 14 فحصا "PCR" للزميلات والزملاء الذين تواجدوا ايام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع الفائت في المحكمة العسكرية، وذلك بعد التزامهم الحجر المنزلي لخمسة ايام متتالية، وكذلك للزميلات والزملاء الذين اجتمعوا بهم في طرابلس بعد عودتهم من بيروت، على أن تسلم نتائج الفحوصات يوم غد الخميس الى النقيب المراد فور صدورها، مع التأكيد على وجوب الاستمرار بالحجر المنزلي لهم بعد إجراء فحص الـ "PCR"، وذلك حتى انتهاء مدة الأربعة عشر يوما.
واعلن المجلس عن "إقفال مبنى النقابة ابتداء من صباح يوم الخميس 14 الحالي ، ولغاية صباح الإثنين 18 منه، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى القيام بأعمال تعقيم مبنى النقابة".
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