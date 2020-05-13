رئيس بلدية مجدل عنجر دعا لرفع أقصى درجات الحذر بعد تسجيل حالة كورونا

دعا رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الى رفع أقصى درجات الحذر ومنسوب الوعي بين اهالي البلدة والقرى المجاورة لتجاوز جائحة عودة اماسار فيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالتعبئة العامة والحجر المنزلي، مشيرا الى ان "ظهور حالة جديدة اليوم في البلدة بعد اجراء فحص الـpcr لـ 46 شخصا في مستشفى الرئيس الياس الهرواي في زحلة، يدعونا الى التنبه جيدا لاهمية الوقاية والقيام بخطوات من شأنها منع تفشي الوباء وتحصين البلدة".
وشدد على اهمية عدم الاختلاط والتبليغ عن اي عارض يمكن ان يظهر من اجل معالجته بما يناسب، واكد ان "البلدية بكافة طواقمها وشرطتها مستنفرة مع معظم مكونات البلدة لمواجهة هذه الأزمة".
وعمم ياسين بيانا باسم بلدية مجدل عنجر ورد فيه: "جاءت نتائج فحص الكورونا الذي أجري اليوم في مستشفى الهراوي الحكومية لتؤكّد إصابة المواطن محمد يوسف ياسين من البلدة بفيروس COVID-19، لذلك يطلب من جميع من تواصل واختلط بالمواطن المذكور أن يحجر نفسه داخل بيته، من أجل سلامة أهله وأحبائه، وضرورة الاتصال على الرقم (71913924) لإجراء الفحوص اللازمة له والتأكد من سلامته، حفاظا على سلامة البلدة وأهلها".
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