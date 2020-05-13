رئيس بلدية مجدل عنجر دعا لرفع أقصى درجات الحذر بعد تسجيل حالة كورونا

دعا رئيس ​بلدية مجدل عنجر​ سعيد ياسين الى رفع أقصى درجات الحذر ومنسوب الوعي بين اهالي البلدة والقرى المجاورة لتجاوز جائحة عودة اماسار ​فيروس كورونا​، مشددا على الالتزام بالتعبئة العامة و​الحجر المنزلي​، مشيرا الى ان "ظهور حالة جديدة اليوم في البلدة بعد اجراء فحص الـpcr لـ 46 شخصا في ​مستشفى​ الرئيس الياس الهرواي في زحلة، يدعونا الى التنبه جيدا لاهمية ​الوقاية​ والقيام بخطوات من شأنها منع تفشي الوباء وتحصين البلدة".



وشدد على اهمية عدم الاختلاط والتبليغ عن اي عارض يمكن ان يظهر من اجل معالجته بما يناسب، واكد ان "​البلدية​ بكافة طواقمها وشرطتها مستنفرة مع معظم مكونات البلدة لمواجهة هذه ​الأزمة​".

وعمم ياسين بيانا باسم بلدية مجدل عنجر ورد فيه: "جاءت نتائج فحص الكورونا الذي أجري اليوم في مستشفى الهراوي الحكومية لتؤكّد إصابة المواطن محمد يوسف ياسين من البلدة بفيروس COVID-19، لذلك يطلب من جميع من تواصل واختلط بالمواطن المذكور أن يحجر نفسه داخل بيته، من أجل ​سلامة​ أهله وأحبائه، وضرورة الاتصال على الرقم (71913924) لإجراء الفحوص اللازمة له والتأكد من سلامته، حفاظا على سلامة البلدة وأهلها".

