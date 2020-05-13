ماروني يتصل برئيس بلدية مجدل عنجر ويستقبل وفدا كتائبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن الوزير والنائب السابق ​إيلي ماروني​ اتصل برئيس ​بلدية مجدل عنجر​ منسق ​تيار المستقبل​ في ​البقاع الأوسط​ سعيد ياسين، مطمئنآ إلى حال البلدة بعد إصابات ظهرت بال​كورونا​ ومشيدآ بالإنجازات والإجراءات التي إتخذها والمجلس البلدي للوقاية والحماية داعيآ إلى أقصى الإحتياطات.

على صعيد آخر إستقبل الوزير السابق ماروني عددآ من رؤوساء أقسام وكوادر في ​حزب الكتائب​ وبحث معهم أمورآ زحلية وإجتماعية وإنسانية تمت وأخرى قيد الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية مجدل عنجر شهدت تسجيل حالات إصابة بكورونا.

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