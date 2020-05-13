أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن الوزير والنائب السابق إيلي ماروني اتصل برئيس بلدية مجدل عنجر منسق تيار المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين، مطمئنآ إلى حال البلدة بعد إصابات ظهرت بالكورونا ومشيدآ بالإنجازات والإجراءات التي إتخذها والمجلس البلدي للوقاية والحماية داعيآ إلى أقصى الإحتياطات.
على صعيد آخر إستقبل الوزير السابق ماروني عددآ من رؤوساء أقسام وكوادر في حزب الكتائب وبحث معهم أمورآ زحلية وإجتماعية وإنسانية تمت وأخرى قيد الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية مجدل عنجر شهدت تسجيل حالات إصابة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماروني يتصل برئيس بلدية مجدل عنجر ويستقبل وفدا كتائبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.