مراد: كورونا يأنس التجول والتجمع فلا تعطوه فرصة المكوث بيننا

أشار الوزير السابق ​حسن مراد​ متوجها إلى الأهالي في ​البقاع​، إلى أن "وباء ​كورونا​ يتجرأ على مناطقنا لأننا تراخينا في اعتماد سبل الوقاية على المستوى الاجتماعي لذلك نرجوكم العودة الى التزام منازلكم بشكل كامل حماية لأنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم".

ولفت في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الوباء يأنس التجول والتجمع فلا تعطوه فرصة المكوث بيننا". مبدياً تمنيه من أن "يحمي الله البقاع و​لبنان​".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والبلديات أكد أن الوزارة ستتشدد في الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.