أصدرت ​بلدية برجا​، بيانا لفتت فيه الى أنه "بعد التأكد من وجود إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في بلدتنا وللحد من انتشار الفيروس، تشدد بلدية برجا - خلية الازمة - اللجنة الصحية على ضرورة التزام منازلكم وعدم الخروج منها، إلا للضرورة القصوى، وتتمنى من الاهالي عدم الاختلاط والقيام بزيارات، لأننا عدنا الى المربع الأول لأزمة انتشار الوباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا دعت إلى التزام المنازل بعد تسجيل إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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