جمعة عرض مع ابو جودة تفاقم انتشار الفيروس بمحافظة البقاع

التقى عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​أنور جمعة​ محافظ ​البقاع​ كمال أبو جودة، وعرض معه موضوع "تفاقم الوضع الخطير لأزمة كورونا، واتفق الجانبان على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وبعد الإجتماع أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميما دعا فيه بلديات المحافظة إلى "ضرورة نشر التوعية بين المواطنين، لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ ونشر الوعي حول الحد من انتشار هذا الفيروس ومكافحته، وطلبت المحافظة من البلديات التشدد في مراقبة الأشخاص الذين ينفذون الحجر الصحي في منازلهم، ومواكبة وضعهم الصحي، والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح".

وأحال أبو جوده كتابا إلى قيادة ​منطقة البقاع​ الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ لفتح تحقيق مع بعض المواطنين الذين خالفوا أصول تنفيذ ​الحجر المنزلي​، وذلك بإشراف القضاء المختص.