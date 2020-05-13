مصادر نفت للـ"LBCI" إصابة أحد المساجين في المحكمة العسكرية بكورونا

نفت مصادر عسكرية لقناة الـ"LBCI" عن إصابة أحد المساجين في المحكمة العسكرية بفيروس كورونا.
يذكر أن الجيش اللبناني، أعلن يوم الأحد، إصابة 13 عنصرا بالمحكمة العسكرية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية.
ونفى الجيش الأخبار التي تزعم انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في المؤسسة العسكرية، ووضع 1200 عسكريا في الحجر الصحي والعزل المنزلي.
فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إرتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد الى 878، بعد أن تم اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 236 والوفيات 26 حالة.
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