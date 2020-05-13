تلقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ رسالة جوابية من رئيس جمهورية ​تركيا​ ​رجب طيب اردوغان​ امل فيها ان "يجلب ​شهر رمضان​ المبارك الخير للعالم الإسلامي أجمع خلال هذه الفترة العصيبة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان برسالة لدياب: آمل ان يجلب شهر رمضان الخير بهذه الفترة العصيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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