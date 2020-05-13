اعلن تحالف متحدون في بيان انه "أرسل بتاريخ 7 الحالي إنذارات إلى ​جمعية المصارف​ والمصارف المدرج أسماؤها في متن الشكاوى التي تقدم بها التحالف، وقد ورد جواب من جمعية المصارف أمس بواسطة وكيلها المحامي ​أكرم عازوري​، ترفض بموجبه كل ما جاء في كتاب الإنذار وتحذر وتهول من تقديم أية مراجعة قضائية قبل تبيان الصفة والمصلحة للتحالف، كما وتطلب الرجوع عن الكتاب مدعية أنه يشكل جرما جزائيا، متناسية مخالفاتها للدستور والقوانين المرعية الإجراء، مما حدا بمحامي التحالف اليوم إرسال الرد القانوني المناسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحدون: ارسلنا ردا قانونيا الى جمعية المصارف على رفضها لكتاب الانذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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