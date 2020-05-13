حب الله اختتم جولة مصانع الأدوية بجدرا:سندعم مناقصات الصناعات الدوائية

أنهى وزير الصناعة ​عماد حب الله​، عصر اليوم، جولته على مصانع ​الأدوية​ في ​لبنان​، فكان ختامها زيارة لمصنع "أروان" للصناعات الدوائية في بلدة جدرا الساحلية بمنطقة ​اقليم الخروب​ حيث أعرب عن إرتياحه لوجوده في "هذا ​المصنع​ الذي يضم أرقى الإجراءات والآليات، وفريق العمل الموجود فيه مميز والإدارة فيه تسعى لأن تكون من الأوائل في لبنان، واهنئ نقابة مصنعي الأدوية وأقول لهم تابعوا، وانا اشجع الإندماج. وكي ننطلق إلى العالمية نحتاج إلى مصانع أكبر ولعمليات اندماج ونحتاج الى عمليات تستطيع تأمين تمويل أكبر لكي ننطلق إلى منتجات اخرى".

وأشار إلى أنه "لدينا تعهد في الخطة المالية التي وضعناها والتي تناقش الان مع ​صندوق النقد الدولي​، والتي ايدتها كل أطراف الحكومة وكل الاعضاء، وهنا اشد على يد رئيس الحكومة و​وزير المالية​ وكل الوفد المفاوض السير بأسرع ما يكون لتأمين الاتفاق بحيث نعلم ما هي المطالب، وإذا كانت لا تؤثر على السيادة اللبنانية، نأمل أن نصل إلى اتفاق سريع لنؤمن السيولة والدعم لشعبنا بشكل عام وخاصة للصناعة، وسنقوم بالدعم والتمويل، لنزيد التحفيزات. ونحن لدينا مشاريع نقوم بها بالنسبة لزيادة التحفيزات بالنسبة لخفض الكلفة وبالأخص بالنسبة إلى الرسوم، وسنعمل بمساعدتكم على قضايا دعم وتكبير مشاريعكم".

وأكد أنه "سنعمل مع المستثمرين، وأدعو المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين في لبنان والخارج، للاستثمار في لبنان في الصناعة و​الزراعة​ و​السياحة​، وبالأخص في الصناعة سنؤمن ونلتزم كحكومة لبنانية بتأمين الأموال الواردة، وسنحمي هذه الإستثمارات. وبالنسبة لصناعة الأدوية سنساعد، بالعمل مع وزارتي الصحة والعمل و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​. لقد وضعنا خطة دوائية ما بين وزارتي الصحة والصناعة وطرحت على ​مجلس الوزراء​ وطلبنا الموافقة عليها لننطلق إلى العمل الجاد فيها، وسنعمل على أن يكون هناك دعم في المناقصات للصناعات الدوائية والأدوية التي تقر من قبل ​وزارة الصحة​، وتوحيد الجهة التي تقبل الأدوية في لبنان، وأن تعمل الجهات الضامنة فقط ب​الدواء​ اللبناني".